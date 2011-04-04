УкрЭксИм не выдает доллары с 10:00 в связи с неприлетом самолёта
Евро ещё мона выколотить
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
УкрЭксИм не выдает доллары с 10:00 в связи с неприлетом самолёта
Евро ещё мона выколотить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:04
Ось першопричина всезагальної паніки
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:06
Квесторе_поверніться все биржы закрываются с падением, но у нас особенная паника
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:18
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:48
Квесторе_поверніться какая еще инфо интересует, огласите полный список
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02
Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
В рамках теми гілки...шо б не офтопити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:14
Кто-нибудь пробовал?
не совсем ясно на какой площадке их продают.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:43
Можно заполнить заявку тут
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:23
Мужики, ну, вы даете...
От того, что вы тут паникуете, ничего не изменится.
Данная проблема во всем мире, так что предлагаю не истерить, а сидеть на попе ровно и заниматься своим здоровьем.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:32
lubopytnaya не обращайте внимания, это просто для поговорить
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