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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

  Stringer написав:
  V2 написав:Stringer

ОТП, Альфа.
Хто 3-ій?

Абанк, но этот и без доллара отличился

УкрЭксИм не выдает доллары с 10:00 в связи с неприлетом самолёта :mrgreen:
Евро ещё мона выколотить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:04

Ось першопричина всезагальної паніки
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:06

Квесторе_поверніться все биржы закрываются с падением, но у нас особенная паника
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  omb написав:нас особенная паника

Напишіть в чому ці особливості і до чого готуватися?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:48

Квесторе_поверніться какая еще инфо интересует, огласите полный список
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02

  omb написав:Квесторе_поверніться какая еще инфо интересует, огласите полный список

Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
В рамках теми гілки...шо б не офтопити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:14

Кто-нибудь пробовал? https://minfin.com.ua/2020/03/17/41984755/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=deposits170320
не совсем ясно на какой площадке их продают.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:43

  swan forever написав:Кто-нибудь пробовал? https://minfin.com.ua/2020/03/17/41984755/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=deposits170320
не совсем ясно на какой площадке их продают.


Можно заполнить заявку тут https://minfin.com.ua/bonus/ovgz/72-ovgz-icu/ :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:23

  Квесторе_поверніться написав:Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?

Мужики, ну, вы даете... Зображення

От того, что вы тут паникуете, ничего не изменится.
Данная проблема во всем мире, так что предлагаю не истерить, а сидеть на попе ровно и заниматься своим здоровьем.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:32

lubopytnaya не обращайте внимания, это просто для поговорить :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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  #<1 ... 800801802803
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