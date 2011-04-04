RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:12

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?

Мужики, ну, вы даете... Зображення

От того, что вы тут паникуете, ничего не изменится.
Данная проблема во всем мире, так что предлагаю не истерить, а сидеть на попе ровно и заниматься своим здоровьем.

Мы тут закаленные и подготовленные, после художеств бабы леры и тотального нарушения законодательства фондом грабування в 2014-2016 годах, нам уже ничего не страшно ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:15

Re: Байки про банки і не тільки....

БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...
тарасов
 
Повідомлень: 383
З нами з: 20.03.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:18

  тарасов написав:БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...

Это не БИС не отдаёт, а Трамп не отдает. Заботится о нашем здоровье :)
Ведь все рассадники заразы как раз на купюрах и оседают.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4070
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:33

  lubopytnaya написав:
  тарасов написав:БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...

Это не БИС не отдаёт, а Трамп не отдает. Заботится о нашем здоровье :)
Ведь все рассадники заразы как раз на купюрах и оседают.

Кстати, ДА.
Интересно как скоро появится запрет наличного валютообмена :?:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1769 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:16

  Квесторе_поверніться написав:Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?

МІНФІН РОЗМІСТИВ 10-МІСЯЧНІ ОВДП НА $72 МЛН ПІД 3,5%
Аlександр
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:19

Козацькому роду нема переводу!

  lubopytnaya написав:Мужики, ну, вы даете...

Які такі мужики? Ображаєте, паняночко! :) Козацькому роду нема переводу! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28016
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 801802803804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213909
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 82202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82920)
18.03.2020 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.