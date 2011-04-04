Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:12
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
Мужики, ну, вы даете...
От того, что вы тут паникуете, ничего не изменится.
Данная проблема во всем мире, так что предлагаю не истерить, а сидеть на попе ровно и заниматься своим здоровьем.
Мы тут закаленные и подготовленные, после художеств бабы леры и тотального нарушения законодательства фондом грабування в 2014-2016 годах, нам уже ничего не страшно
Stringer
Повідомлень: 10789
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1532 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:15
БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...
тарасов
Повідомлень: 383
З нами з: 20.03.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:18
тарасов написав:
БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...
Это не БИС не отдаёт, а Трамп не отдает. Заботится о нашем здоровье
Ведь все рассадники заразы как раз на купюрах и оседают.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4070
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:33
lubopytnaya написав: тарасов написав:
БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...
Это не БИС не отдаёт, а Трамп не отдает. Заботится о нашем здоровье
Ведь все рассадники заразы как раз на купюрах и оседают.
Кстати, ДА.
Интересно как скоро появится запрет наличного валютообмена
сірий
Повідомлень: 1532
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1769 раз.
Подякували: 329 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:16
Квесторе_поверніться написав:
Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
МІНФІН РОЗМІСТИВ 10-МІСЯЧНІ ОВДП НА $72 МЛН ПІД 3,5%
Аlександр
Повідомлень: 3452
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:19
lubopytnaya написав:
Мужики, ну, вы даете...
Які такі мужики? Ображаєте, паняночко!
Козацькому роду нема переводу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28016
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 07:19
Які по банки по факту не віддають валюту станом на сьогодні?
Scholar
Повідомлень: 1278
З нами з: 25.03.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:13
lubopytnaya написав: тарасов написав:
БИС тоже дол не отдает по окончанию депо...
Это не БИС не отдаёт, а Трамп не отдает. Заботится о нашем здоровье
Ведь все рассадники заразы как раз на купюрах и оседают.
Поменяю за вознаграждение баксы с закладкою в матрас и под грушу до 2020 года (с возможным грибком и плесенью) на недавно приобретенные баксы в обменках (с возможным короновирусом)
Victor37
Повідомлень: 335
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 95 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:24
Scholar написав:
Які по банки по факту не віддають валюту станом на сьогодні?
Альфа, Південний, УкрЕксім, ОТП...
(список буде рости)
greenozon
Повідомлень: 7963
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 500 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
213914
50
82202
18
21165