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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:10

  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

Куди, в госи з їх нікчемними %, чи може в Альфу ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:20

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться какая еще инфо интересует, огласите полный список

Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
В рамках теми гілки...шо б не офтопити.

Особливість у феодально-клановому устрої держави.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:03

Укргаз вчера выдал 55% от заказа
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:23

  flyman написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?

Куди, в госи з їх нікчемними %, чи може в Альфу ?


Тільки в Альфу :wink: . Заносьте, але без "виносу"...
jay2004
 
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