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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:10
IMPRINTER написав:
господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?
Куди, в госи з їх нікчемними %, чи може в Альфу ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:20
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
какая еще инфо интересует, огласите полный список
Лише одне запитання... в чому особливості кризи в Україні і до чого готуватися?
В рамках теми гілки...шо б не офтопити.
Особливість у феодально-клановому устрої держави.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:03
Укргаз вчера выдал 55% от заказа
Живите своим умом!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:23
flyman написав: IMPRINTER написав:
господа, а что будем делать с говнобанками?
выходим со всяких там глобусов, коней, барсуков и прочего ?
Куди, в госи з їх нікчемними %, чи може в Альфу ?
Тільки в Альфу
. Заносьте, але без "виносу"...
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