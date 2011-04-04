Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ?
Имхо, тогда окажется, что и запрета нет, и короны нет
Раньше этот способ оживлял даже "мёртвых"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:46
Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ?
Имхо, тогда окажется, что и запрета нет, и короны нет
Раньше этот способ оживлял даже "мёртвых"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:49
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:56
Як би не хотілось, але приходиться вести цей (позорний) список...
Банки які не видають(затримують, віддають частину) валюти
Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08
навіщо їх звідтам забирати?
паніка спаде - все стане на свої місця
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