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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:46

Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ? :)

Имхо, тогда окажется, что и запрета нет, и короны нет :)

Раньше этот способ оживлял даже "мёртвых" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:49

  Investor_K написав:Если наличные с улицы утюгом градусов 80? Поможет от коронавируса?

Да. Нагревание уже до 56°C его инактивирует.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:56

Як би не хотілось, але приходиться вести цей (позорний) список...
Банки які не видають(затримують, віддають частину) валюти

Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08

  greenozon написав:Як би не хотілось, але приходиться вести цей (позорний) список...
Банки які не видають(затримують, віддають частину) валюти

Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)


навіщо їх звідтам забирати?
паніка спаде - все стане на свої місця
jump
 
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