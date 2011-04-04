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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:13
greenozon написав:
Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
Ощад(див. тему)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:15
Yuri_T
но выводы будут сделаны
еще больше дробить и долю в банках уменьшать
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Yuri_T написав: clientage написав:
...Только ведь и банки понимают, шо их позиция яйца выеденного не стоит...
понимают. но деньги-то у них.
а у вас (нас) только право на их получение.
всё, что стучащие копытом добьются - лимиты.
вы это прекрасно понимаете, но в забеге "отдайте нашу посылку!" участвуете.
понимаю
я ж развлекаюсь, провожу т.с. свой стресс-тест, нарабатываю каналы в/в, в меру свободного времени
хлавное шобы тёща не узнала куда я её денюжки дел
... делайте хоть что-нибудь!
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