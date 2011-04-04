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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:13
greenozon написав:
Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
Ощад(див. тему)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:15
Yuri_T
но выводы будут сделаны
еще больше дробить и долю в банках уменьшать
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Yuri_T написав: clientage написав:
...Только ведь и банки понимают, шо их позиция яйца выеденного не стоит...
понимают. но деньги-то у них.
а у вас (нас) только право на их получение.
всё, что стучащие копытом добьются - лимиты.
вы это прекрасно понимаете, но в забеге "отдайте нашу посылку!" участвуете.
понимаю
я ж развлекаюсь, провожу т.с. свой стресс-тест, нарабатываю каналы в/в, в меру свободного времени
хлавное шобы тёща не узнала куда я её денюжки дел
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:00
chipmunk написав: greenozon написав:
Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
Ощад(див. тему)
Пару днів - і у всіх так буде
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:01
clientage написав: Yuri_T написав: clientage написав:
...Только ведь и банки понимают, шо их позиция яйца выеденного не стоит...
понимают. но деньги-то у них.
а у вас (нас) только право на их получение.
всё, что стучащие копытом добьются - лимиты.
вы это прекрасно понимаете, но в забеге "отдайте нашу посылку!" участвуете.
понимаю
я ж развлекаюсь, провожу т.с. свой стресс-тест, нарабатываю каналы в/в, в меру свободного времени
хлавное шобы тёща не узнала куда я её денюжки дел
Сохраняйте панику, не поддавайтесь спокойствию
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:31
greenozon написав:
Як би не хотілось, але приходиться вести цей (позорний) список...
Банки які не видають(затримують, віддають частину) валюти
Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)
ну на сегодня я не был бы так однозначен:
Алла - ушла в полный отказ по долл,
КоКо - и по долларам и по евро - посылает "жтать самолёт"
Сима - отдаёт
ОТП - уже выдаёт, по крайней мере частично (возможно только с приноса)
Тася - небольшие суммы выдаёт
З.Ы.
всё тестировалось без заказа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:39
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44
omb написав:
но выводы будут сделаны
еще больше дробить и долю в банках уменьшать
Как раз наоборот: не надо было жадничать и открывать короткие годовые депозиты
Лично я сижу на попе ровно, т.к. ближайший валютный вклад закончится через полтора года. Кстати, в Мисто-банке.
В остальных банках валютные вклады открыты на три-пять лет.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19
lubopytnaya мы уже поняли, ччто у вас железобетонные нервы.. через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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