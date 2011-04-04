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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)

Ощад(див. тему)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:15

Yuri_T но выводы будут сделаны :) еще больше дробить и долю в банках уменьшать
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

  Yuri_T написав:
  clientage написав:...Только ведь и банки понимают, шо их позиция яйца выеденного не стоит...

понимают. но деньги-то у них.
а у вас (нас) только право на их получение.
всё, что стучащие копытом добьются - лимиты.
вы это прекрасно понимаете, но в забеге "отдайте нашу посылку!" участвуете.

понимаю
я ж развлекаюсь, провожу т.с. свой стресс-тест, нарабатываю каналы в/в, в меру свободного времени :P
хлавное шобы тёща не узнала куда я её денюжки дел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:00

  chipmunk написав:
  greenozon написав:Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)

Ощад(див. тему)


Пару днів - і у всіх так буде
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:01

  clientage написав:
  Yuri_T написав:
  clientage написав:...Только ведь и банки понимают, шо их позиция яйца выеденного не стоит...

понимают. но деньги-то у них.
а у вас (нас) только право на их получение.
всё, что стучащие копытом добьются - лимиты.
вы это прекрасно понимаете, но в забеге "отдайте нашу посылку!" участвуете.

понимаю
я ж развлекаюсь, провожу т.с. свой стресс-тест, нарабатываю каналы в/в, в меру свободного времени :P
хлавное шобы тёща не узнала куда я её денюжки дел :)


Сохраняйте панику, не поддавайтесь спокойствию
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:31

  greenozon написав:Як би не хотілось, але приходиться вести цей (позорний) список...
Банки які не видають(затримують, віддають частину) валюти

Альфа, Південний, УкрЕксім, Укргаз, Приват, ОТП, Конкорд, Креді Агріколь ...
(список буде рости)


ну на сегодня я не был бы так однозначен:
Алла - ушла в полный отказ по долл,
КоКо - и по долларам и по евро - посылает "жтать самолёт"
Сима - отдаёт
ОТП - уже выдаёт, по крайней мере частично (возможно только с приноса)
Тася - небольшие суммы выдаёт
З.Ы.
всё тестировалось без заказа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:39

НБУ видає 9 млрд рефінансу шоб було чим спекульнути на міжбанку
http://finbalance.com.ua/news/9-bankiv-vzyali-v-nbu-10-mlrd-hrn-korotkoho-refinansuvannya-pislya-znizhennya-oblikovo-stavki
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:44

  omb написав:но выводы будут сделаны :) еще больше дробить и долю в банках уменьшать

Как раз наоборот: не надо было жадничать и открывать короткие годовые депозиты :P
Лично я сижу на попе ровно, т.к. ближайший валютный вклад закончится через полтора года. Кстати, в Мисто-банке.
В остальных банках валютные вклады открыты на три-пять лет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19

lubopytnaya мы уже поняли, ччто у вас железобетонные нервы.. через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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