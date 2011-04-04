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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:52
lubopytnaya написав: omb написав:
через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:53
lubopytnaya написав: omb написав:
через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
Нє...під грушею має бути.
Он Мій банк пару доларів не дає ...а заплатити можна тільки в доларі готівкою.
Не хочу а мушу йти під грушу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:39
lubopytnaya написав: omb написав:
через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
Мадам, без вас цей форум був б не форум!
від вас навчився марафонського бігу - завжди аналізую в першу чергу довгі строкові продукти.
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