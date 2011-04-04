RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:52

  lubopytnaya написав:
  omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад

Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял :wink:

У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.


Бетон?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 25.03.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:53

  lubopytnaya написав:
  omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад

Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял :wink:

У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.

Нє...під грушею має бути.
Он Мій банк пару доларів не дає ...а заплатити можна тільки в доларі готівкою.
Не хочу а мушу йти під грушу. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33043
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:39

  lubopytnaya написав:
  omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад

Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял :wink:

У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов.
Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом.
Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.


Мадам, без вас цей форум був б не форум!
від вас навчився марафонського бігу - завжди аналізую в першу чергу довгі строкові продукти.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7980
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:18

  zzzzzz написав:АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182415

Следом подтянутся и другие.
Плюс начнут резать существующие лимиты.

И теперь скажите, что пипл не прав, когда снимает кеш и затаривается продуктами на год вперёд. А как иначе? "Рынок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10834
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6624 раз.
Подякували: 2924 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14

  Scholar написав:Бетон?

Не увлекаюсь.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:23

  Квесторе_поверніться написав:Нє...під грушею має бути.
Не хочу а мушу йти під грушу. :)

Мне легче - у меня нет груш, но зато есть муж :wink:
И как в том анекдоте: "Дорогой, давай сначала потратим твои деньги, а потом - каждые свои" :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:33

lubopytnaya
ще треба камердинера!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D1%80
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7980
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:35

Народ ,Кредобвнк видає ввлюту?
Ethereum
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, greenozon, IDAN і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 82206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83012)
18.03.2020 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.