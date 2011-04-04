Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов. Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом. Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов. Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом. Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
Нє...під грушею має бути. Он Мій банк пару доларів не дає ...а заплатити можна тільки в доларі готівкою. Не хочу а мушу йти під грушу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
omb написав:через 5 лет курс легко может быть и 100 и не покроется фондом вклад
Ну, что поделать... Бог дал - Бог взял
У меня нет других вариантов хранения денег, кроме срочных депозитов. Все эти ваши сейфы, охранные сигнализации, банковские ячейки и "груши" - ниачом. Мало того, что они ничего не гарантируют от слова совсем, так еще и кучу денег надо тратить на всё это бессмысленное мероприятие.
Мадам, без вас цей форум був б не форум! від вас навчився марафонського бігу - завжди аналізую в першу чергу довгі строкові продукти.
zzzzzz написав:АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт. Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182415
Следом подтянутся и другие. Плюс начнут резать существующие лимиты.
И теперь скажите, что пипл не прав, когда снимает кеш и затаривается продуктами на год вперёд. А как иначе? "Рынок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин