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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:41

  Shaman написав:
  omb написав:Shaman я охрану в Киеве оплачивал по реквизитам - не было комиссии


не буду спорить, может быть - надо тарифы почитать))) опять же, если Венбест есть у Альфы
я еще и про удобство - когда тебе реквизиты подтягивает по адресу
а так тут народ за коммуналку еще и кешбек ловит;)
ага, 16го числа :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  2XL написав:Это как списание налогов для богатых

Це не списання а призупинення плати мінімального щомісячного платежу.
В загальному це неправильно.
Все правильно, не волнуйтесь! От минимального платежа и процентов за пользование никого не освобождают.
А-банка:
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:05

2XL, для чого платити мінімальний платіж?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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