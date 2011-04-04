|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 бер, 2020 13:41
Shaman написав: omb написав:Shaman
я охрану в Киеве оплачивал по реквизитам - не было комиссии
не буду спорить, может быть - надо тарифы почитать))) опять же, если Венбест есть у Альфы
я еще и про удобство - когда тебе реквизиты подтягивает по адресу
а так тут народ за коммуналку еще и кешбек ловит;)
ага, 16го числа
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 13:45
Квесторе_поверніться написав: 2XL написав:
Это как списание налогов для богатых
Це не списання а призупинення плати мінімального щомісячного платежу.
В загальному це неправильно.
Все правильно, не волнуйтесь! От минимального платежа и процентов за пользование никого не освобождают.
А-банка:
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:05
2XL, для чого платити мінімальний платіж?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33090
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|213954
|
|
|50
|82238
|
|
|18
|21184
|
|