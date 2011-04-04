Чи в портмоне кобрендом від Кредит-Дніпро
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Чи в портмоне кобрендом від Кредит-Дніпро
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Додано: Нед 22 бер, 2020 18:16
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Посмотрите схему движения.
Пародия. Каждому 45 минут ходьбы до маршрута и 45 минут после.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:39
Знаю ,шо бекофисы,айты и пр.незаменимые профессионалы Симы и ощАда обеспечены развозкой и дежурными в несколько смен драйверами. + Коллеги по пути возят.В ГО Симы еще и по 2 маски выдают на доехать (мож у кого инфиня )
Мир меняется к лучшему.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:41
лучше нож,кабанчик,или корова
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 22 бер, 2020 20:18
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:11
Шо це за цидула від Катерини, чому рекомендує хворих не обслуговувати...шо за самоуправство?
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