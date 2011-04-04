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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  bylvklad написав:- очень удобно в EasyPay кобрендовой картой ForwardBank-Easypay

Чи в портмоне кобрендом від Кредит-Дніпро
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Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:16

  Квесторе_поверніться написав:Щось пішов слух про надзвичайний стан...Рада має голоснути...як ше підготуватись крім валюти під грушею?

В случае ЧП, кроме валюты под грушей, желательно иметь запас гривны в кошельке и на нескольких картах. Это может сильно упростить добывание еды.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:господа, а сотрудники банков относятся к категории сотрудников, которые могут ездить на работу общественным транспортом в киеве?


Посмотрите схему движения.
Пародия. Каждому 45 минут ходьбы до маршрута и 45 минут после.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:39

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, а сотрудники банков относятся к категории сотрудников, которые могут ездить на работу общественным транспортом в киеве?

Чото про них ничо не написали :mrgreen:
Може им молча выдали пропуска :(

Знаю ,шо бекофисы,айты и пр.незаменимые профессионалы Симы и ощАда обеспечены развозкой и дежурными в несколько смен драйверами. + Коллеги по пути возят.В ГО Симы еще и по 2 маски выдают на доехать :wink: (мож у кого инфиня :roll: )
Мир меняется к лучшему.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:41

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось пішов слух про надзвичайний стан...Рада має голоснути...як ше підготуватись крім валюти під грушею?

В случае ЧП, кроме валюты под грушей, желательно иметь запас гривны в кошельке и на нескольких картах. Это может сильно упростить добывание еды.

лучше нож,кабанчик,или корова :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 18:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Мизантрóп написав:лучше кабанчик,или корова

Курятничек в кладовочке, коровка на балкончике,
А под балконом грядочки - здесь будет город-сад. (с)

Я все еще верю в волшебную силу денег :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 20:18

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:11

Шо це за цидула від Катерини, чому рекомендує хворих не обслуговувати...шо за самоуправство?
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