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Квесторе_поверніться написав:2XL, для чого платити мінімальний платіж?
Я подумал, что при оплате МП не будут начислены проценты за пользование кредитными деньгами. Для себя хотел выяснить. Сам бы не использовал по причине того, что (даже если бы это было так) карту пришлось бы выводить в 0 до конца апреля. ТЕ теряется отельные 25 дней в мае.
не будут начислен штраф за просрочку ... все стандартные платы никто не отменял начисление ... т.е. вы моджете 3 мес. не платитьпо кредиту ... за ти 3 мес. вам насчитают предусмотренные договором %%%, но без штрафных санкций за просрочку.
Почему три? Постановой списывают только за март и апрель. В мае придется всё гасить.