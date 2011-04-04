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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 06:34

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:господа, а сотрудники банков относятся к категории сотрудников, которые могут ездить на работу общественным транспортом в киеве?
Насколько знаю нет, по крайней мере никто из знакомых не писал, что им что-то выдали
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 06:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Насколько знаю нет, по крайней мере никто из знакомых не писал, что им что-то выдали


согласно воскресного коммента на ФБ
сегодня руководство решит - кто кому и как важен
потом обратится в департаменты КГГА
потом уже выдадут
*********
Понедельник - зашквар.


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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:
  Faceless написав:Насколько знаю нет, по крайней мере никто из знакомых не писал, что им что-то выдали


согласно воскресного коммента на ФБ
сегодня руководство решит - кто кому и как важен
потом обратится в департаменты КГГА
потом уже выдадут
*********
Понедельник - зашквар.


список избранных: https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/5028.png
Это список тех, наличие чьей ж*** в кабинетах обязательно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:27

  bylvklad написав:
  Алексей77 написав:Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков

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- очень удобно в EasyPay кобрендовой картой ForwardBank-Easypay

В Ощаде бесплатно, но нужно каждый месяц абонплату за смс информирование платить. Поэтому платно
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Это список тех,


Вы же грамотный - смотрите столбик слева "ДЛЯ КОГО".
Прицивники банкив як у Брусилови, все на лисапедах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:29

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:
  2XL написав:
Квесторе_поверніться написав:2XL, для чого платити мінімальний платіж?
Я подумал, что при оплате МП не будут начислены проценты за пользование кредитными деньгами.
Для себя хотел выяснить.
Сам бы не использовал по причине того, что (даже если бы это было так) карту пришлось бы выводить в 0 до конца апреля. ТЕ теряется отельные 25 дней в мае.


не будут начислен штраф за просрочку ... все стандартные платы никто не отменял начисление ... т.е. вы моджете 3 мес. не платитьпо кредиту ... за ти 3 мес. вам насчитают предусмотренные договором %%%, но без штрафных санкций за просрочку.
Почему три? Постановой списывают только за март и апрель. В мае придется всё гасить.
Размер имеет значение.
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