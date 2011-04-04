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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 820821822823>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:52

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:господа, а сотрудники банков относятся к категории сотрудников, которые могут ездить на работу общественным транспортом в киеве?
Насколько знаю нет, по крайней мере никто из знакомых не писал, что им что-то выдали

Краще б рушницю та набої.
А все інше,саме,приросте :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  сірий написав:Краще б рушницю та набої.
А все інше,саме,приросте


Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг.
Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию.
Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение.
Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:27

  Goodman написав:
  сірий написав:Краще б рушницю та набої.
А все інше,саме,приросте


Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг.
Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию.
Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение.
Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С


Вам сюда.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:34

  Stringer написав:Гороховский забанил или не знаете как в фейсбук войти?


хм заходил, но не нашёл. Гугл тоже почему-то ничего не находит. Можно ссылку?

  Investor_K написав:Начали повышать ставки. Дайош исчо!


что повышали, что не повышали, разницы не видно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:32

  Амвросий написав:
  Stringer написав:Гороховский забанил или не знаете как в фейсбук войти?


хм заходил, но не нашёл. Гугл тоже почему-то ничего не находит. Можно ссылку?

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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:41

Re: Байки про банки і не тільки....

ОБС написали, что карантин будет продлеваться до 1 мая (пока что). Видимо туда же «продлятся» и самолеты с долларами
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:49

Re: Байки про банки і не тільки....

кто что слышит за самолет с долярами? по словам нбу по евро уже накормили всех

и остались ли еще банки которые выдают зеленые?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:ОБС написали, что карантин будет продлеваться до 1 мая (пока что).


везде написано карантин + месяц
аккурат 30-04-2020
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:48

  Goodman написав:
  сірий написав:Краще б рушницю та набої.
А все інше,саме,приросте


Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг.
Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию.
Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение.
Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С

Они снимают лонгацию через горячую линию- в отделении такой опции нет.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  SAndriy1 написав:Они снимают лонгацию через горячую линию- в отделении такой опции нет.


В угоду своих убогих планов по удержании клиентов они сами мне поставили лонгацию, прикрываясь благими намерениями.
20-03 у меня закрылся вклад 1в1 и благополучно упал на карту, они его проморгали и отыгрались на остальных.
Буду подавать через горячую линию отмену пролонгации на след срок + доберусь на отделения и попечатаем там заявы согласно Правил.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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