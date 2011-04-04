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сірий написав:Краще б рушницю та набої. А все інше,саме,приросте
Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг. Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию. Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение. Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
сірий написав:Краще б рушницю та набої. А все інше,саме,приросте
Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг. Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию. Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение. Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С
сірий написав:Краще б рушницю та набої. А все інше,саме,приросте
Напомните адрес департамента НБУ по правах споживачив банковских послуг. Глобусята зажали депо, зажали %% , включили дурачка и сделали автопролонгацию. Злоупотребили карантином и моей физической невозможностью посетить отделение. Дистанционно нихрена с ними не решить - мороз -10С
Они снимают лонгацию через горячую линию- в отделении такой опции нет.
SAndriy1 написав:Они снимают лонгацию через горячую линию- в отделении такой опции нет.
В угоду своих убогих планов по удержании клиентов они сами мне поставили лонгацию, прикрываясь благими намерениями. 20-03 у меня закрылся вклад 1в1 и благополучно упал на карту, они его проморгали и отыгрались на остальных. Буду подавать через горячую линию отмену пролонгации на след срок + доберусь на отделения и попечатаем там заявы согласно Правил.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!