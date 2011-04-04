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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:24

  Scholar написав:ОБС написали, что карантин будет продлеваться до 1 мая (пока что). Видимо туда же «продлятся» и самолеты с долларами

якщо до 1 травня, нелоху тре готуватися до колєги в Ростов
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:27

Re: Байки про банки і не тільки....

gonzo написав:кто что слышит за самолет с долярами?

Найближчий рейс буде з США в суботу. Чи домовилися з Коломойським про аренду багажного відсіку невідомо
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:37

stryzhko

Долярам теж карантин потрібен, відлежатись у сховищі
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Scholar написав:Долярам теж карантин потрібен, відлежатись у сховищі

Я прийму в маринаді з C2H5OH
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