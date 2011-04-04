якщо до 1 травня, нелоху тре готуватися до колєги в Ростов
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:24
якщо до 1 травня, нелоху тре готуватися до колєги в Ростов
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Найближчий рейс буде з США в суботу. Чи домовилися з Коломойським про аренду багажного відсіку невідомо
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Я прийму в маринаді з C2H5OH
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