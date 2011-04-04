якщо до 1 травня, нелоху тре готуватися до колєги в Ростов
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:24
якщо до 1 травня, нелоху тре готуватися до колєги в Ростов
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Найближчий рейс буде з США в суботу. Чи домовилися з Коломойським про аренду багажного відсіку невідомо
[Spoiler]
[/Spoiler]
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Я прийму в маринаді з C2H5OH
[Spoiler]
[/Spoiler]
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:46
кто как думает: сейчас,наверное, уже нет смысла пополнять гривневые столбы (17.2%...18%.) с окончанием ближайшие май/июнь/июль/август ?
...учитывая прогнозы дрэгон Кэпитал про ожидаемый "курс ОТ 30... " ((
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:58
Жива гривня тре завжди, якщо є лишня гривня, варіантів багато, від закупки гречки до купівлі готівкової валюти.
Якщо дуже чешеться поповнити, то особисто би я притримав ще би 2-3 дні, щоб побачити, чи буде злив зовнішньої політики 25го.
І залежить від структури активів, якщо більше 50% у грн., то краще таки поповнювати валютні активи, якщо менше, то можна і далі гратися з гривнею, як із вискодоходним ризиковим активом.
А ще краще було би взяти євро, воно має вернутися до 1.1 на добрих новинах по короновірусу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:57
со структурой ОК, но...
так где ж он сейчас доходный актив, если В ЛУЧШЕМ ВАРИАНТЕ "...при окончании карантина и пандемии у нас не позже июня...курс будет 30 ..." ? тогда гривнепроцентами уже даже подъем с теперишних 28+ до 30 не перекроешь ((
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:01
зараз фаза, коли тре зберегти по максимуму, а не заробити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:03
к сожалению, этот его вояж тудыть сразу может запустить усиление всех процессов аля 2014 ((
и тогда уже не до деподоходности и вообще не до банков...
|