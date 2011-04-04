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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42
alex2013a90 написав: bylvklad написав: Алексей77 написав:
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
- Ощад (по крайней мере пару лет назад было, не думаю что отменили)
- очень удобно в EasyPay кобрендовой картой ForwardBank-Easypay
В Ощаде бесплатно, но нужно каждый месяц абонплату за смс информирование платить. Поэтому платно
у меня МояКарта, пароли одноразовые присылают бесплатно, за прочие СМС никакой абонплаты нет
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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