RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42

  alex2013a90 написав:
  bylvklad написав:
  Алексей77 написав:Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков

- Ощад (по крайней мере пару лет назад было, не думаю что отменили)
- очень удобно в EasyPay кобрендовой картой ForwardBank-Easypay

В Ощаде бесплатно, но нужно каждый месяц абонплату за смс информирование платить. Поэтому платно

у меня МояКарта, пароли одноразовые присылают бесплатно, за прочие СМС никакой абонплаты нет
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
bylvklad
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:08

  jay2004 написав:
  demichh написав:Написал в нацбанк жалобу что Конкорд не выдает долларовый депо, посмотрим что ответят

Держите нас в курсе, плиз.

Баксы отдали на следующий день, после жалобы на горячку Конкорда, нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.
demichh
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 09.12.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:19

  demichh написав:Баксы отдали на следующий день, после жалобы на горячку Конкорда, нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.

После карантина...
Это хороший финт для банков.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 03.11.08
Подякував: 700 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:33

  Алексей77 написав:Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо


сегодня увидел рекламы Todobank (Мегабанк). Обещают кешбек 1% на квитацию ЕРЦ. Так что можете разузнать, а потом просветить остальных)
Shaman
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.09.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:сегодня увидел


без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21

  Goodman написав:
  Shaman написав:сегодня увидел


без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.


Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат

Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова
Shaman
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.09.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:46

  demichh написав:нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.

Цікаво, що ці діячі вирішили, ніби на них не розповсюджується дія Закону "Про звернення громадян". Там і відповідальність адміністративка+, причому персональна, а не як у банки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 18.08.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:59

klug у них там внутренняя нормативка , которая сокращает их функции.
Их не подловишь + у них юристы моща. Короче говоря Join or die.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 821822823824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213988
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 82266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24798)
24.03.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.