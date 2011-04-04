|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42
alex2013a90 написав: bylvklad написав: Алексей77 написав:
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
- Ощад (по крайней мере пару лет назад было, не думаю что отменили)
- очень удобно в EasyPay кобрендовой картой ForwardBank-Easypay
В Ощаде бесплатно, но нужно каждый месяц абонплату за смс информирование платить. Поэтому платно
у меня МояКарта, пароли одноразовые присылают бесплатно, за прочие СМС никакой абонплаты нет
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
-
bylvklad
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 28.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:08
jay2004 написав: demichh написав:
Написал в нацбанк жалобу что Конкорд не выдает долларовый депо, посмотрим что ответят
Держите нас в курсе, плиз.
Баксы отдали на следующий день, после жалобы на горячку Конкорда, нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2352
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:19
demichh написав:
Баксы отдали на следующий день, после жалобы на горячку Конкорда, нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.
После карантина...
Это хороший финт для банков.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9303
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 2032 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:33
Алексей77 написав:
Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо
сегодня увидел рекламы Todobank (Мегабанк). Обещают кешбек 1% на квитацию ЕРЦ. Так что можете разузнать, а потом просветить остальных)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:04
Shaman написав:
сегодня увидел
без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3429
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21
Goodman написав: Shaman написав:
сегодня увидел
без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат
Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:46
demichh написав:
нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.
Цікаво, що ці діячі вирішили, ніби на них не розповсюджується дія Закону "Про звернення громадян". Там і відповідальність адміністративка+, причому персональна, а не як у банки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4221
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:59
klug у них там внутренняя нормативка , которая сокращает их функции.
Их не подловишь + у них юристы моща. Короче говоря Join or die.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3429
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|213988
|
|
|50
|82266
|
|
|18
|21191
|
|