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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:13

Новый тренд - ставки вверх

Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:16

  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс


Мало. Слишком высокие риски.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Мало. Слишком высокие риски.


А так? За машину?
Вчера был обзвон с ОТП, то да се, куда я пропал , че не пользуюсь их ИБ.
Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.
Так мило себе - десяточка под десяточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.


Если сначала машину - то готов стать их новым клиентом.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:43

  Investor_K написав:
  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс


Мало. Слишком высокие риски.


Но это только начало - глядя на ЗЕбобиков, нужно пристегать ремни :cry: ...
jay2004
 
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