Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:13
Новый тренд - ставки вверх
Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:16
Мало. Слишком высокие риски.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А так? За машину?
Вчера был обзвон с ОТП, то да се, куда я пропал , че не пользуюсь их ИБ.
Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.
Так мило себе - десяточка под десяточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сначала машину - то готов стать их новым клиентом.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:43
|