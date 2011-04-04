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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 823824825826>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:13

Новый тренд - ставки вверх

Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:16

  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс


Мало. Слишком высокие риски.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Мало. Слишком высокие риски.


А так? За машину?
Вчера был обзвон с ОТП, то да се, куда я пропал , че не пользуюсь их ИБ.
Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.
Так мило себе - десяточка под десяточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.


Если сначала машину - то готов стать их новым клиентом.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:43

  Investor_K написав:
  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс


Мало. Слишком высокие риски.


Но это только начало - глядя на ЗЕбобиков, нужно пристегать ремни :cry: ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:41

  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс


Форвард - кросавчєг однозначно

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... dorozhali/

інші щось не дуже спішать
але вже розвертаються )
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:35

  Stringer написав:
  klug написав:
  demichh написав:нацбанк сказал что жалобу рассмотрит после карантина.

Цікаво, що ці діячі вирішили, ніби на них не розповсюджується дія Закону "Про звернення громадян". Там і відповідальність адміністративка+, причому персональна, а не як у банки.

По закону 30 дней на ответ, до окончания карантина осталось 10 дней, 20 ещё в запасе

Якщо так дивитись, то дійсно час є. Але карантин не завершиться ні за 10, ні за 30 днів. Фактично, у нас поки лише демо-версія зарази, а їх робота уже паралізована до повного одужання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:51

  Goodman написав:Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс

смешно.
еще год назад было 18% при гораздо более спокойной ситуации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:21

карарнтин до 24 апреля

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-po-vsij-teritoriyi-ukrayini
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:40



І які наслідки для простого селянина?
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Investor_K
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