Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:13
Новый тренд - ставки вверх
Форвард Банк - 15% річних.
Схід Банк - 14 річних / у гривні на 12 місяців.
Акордбанк, Альянс Банк, Глобус, Прокредит Банк, Універсал Банк 13,5% річних /12 міс
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:16
Мало. Слишком высокие риски.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А так? За машину?
Вчера был обзвон с ОТП, то да се, куда я пропал , че не пользуюсь их ИБ.
Зовут вернутся, депо положить под десяточку и принять участие в розыграше МАШИНЫ.
Так мило себе - десяточка под десяточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сначала машину - то готов стать их новым клиентом.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:43
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:41
Форвард - кросавчєг однозначно
інші щось не дуже спішать
але вже розвертаються )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:35
Якщо так дивитись, то дійсно час є. Але карантин не завершиться ні за 10, ні за 30 днів. Фактично, у нас поки лише демо-версія зарази, а їх робота уже паралізована до повного одужання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:51
смешно.
еще год назад было 18% при гораздо более спокойной ситуации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:21
карарнтин до 24 апреля
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:40
І які наслідки для простого селянина?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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