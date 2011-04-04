Investor_K написав:
І які наслідки для простого селянина?
разводы, семейное насилие и т.п.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41
разводы, семейное насилие и т.п.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 25 бер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Заборона самому купити харчи на оптовому ринку.
Все через посредников. Накрыли черезвычайкой всю страну.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Жена причитает - вот на мне все : и готовка и дети и стирка и уборка , а какие у тя муж, обязанности?
- не влюбляться в чужих женщин-красавиц.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:49
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