RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41

  Investor_K написав:


І які наслідки для простого селянина?


разводы, семейное насилие и т.п.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 25 бер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37127
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5889 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:І які наслідки для простого селянина?


Заборона самому купити харчи на оптовому ринку.
Все через посредников. Накрыли черезвычайкой всю страну.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:разводы, семейное насилие


Жена причитает - вот на мне все : и готовка и дети и стирка и уборка , а какие у тя муж, обязанности?

- не влюбляться в чужих женщин-красавиц.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
https://finance.liga.net/personal/novos ... ros-gradus
V2
4
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:49

  Investor_K написав:


І які наслідки для простого селянина?


V2
4
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 823824825826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213991
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 82268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83537)
25.03.2020 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.