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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41

  Investor_K написав:


І які наслідки для простого селянина?


разводы, семейное насилие и т.п.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 25 бер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:І які наслідки для простого селянина?


Заборона самому купити харчи на оптовому ринку.
Все через посредников. Накрыли черезвычайкой всю страну.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:разводы, семейное насилие


Жена причитает - вот на мне все : и готовка и дети и стирка и уборка , а какие у тя муж, обязанности?

- не влюбляться в чужих женщин-красавиц.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
https://finance.liga.net/personal/novos ... ros-gradus
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:49

  Investor_K написав:


І які наслідки для простого селянина?


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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:33

СлухайТе Чурія...і мотайте на вус :)
https://www.youtube.com/watch?v=VjGvYag6g7s
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:59

Катерина теж слово мовила
https://www.youtube.com/watch?v=R0ndQ6Q8O_M
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:43

  Квесторе_поверніться написав:Катерина теж слово мовила
https://www.youtube.com/watch?v=R0ndQ6Q8O_M

вона вигляда як зморена працею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:58

  V2 написав:Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
https://finance.liga.net/personal/novos ... ros-gradus


февральская буржуазная революция 1917г. превратилась далее к голодным бунтам и приходу осенью 1917г. др. власти
кстати тогда тоже первым лозунгом и декретом была - земля народу.

история может повторится через 100 лет. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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