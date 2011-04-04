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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 бер, 2020 02:02
Игорь Алексеевич написав:
февральская буржуазная революция 1917г. превратилась далее к голодным бунтам и приходу осенью 1917г. др. властиистория может повторится через 100 лет.
Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были!
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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