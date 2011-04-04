Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:02
Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были!
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:39
Как же такое резиновое изделие в реальной жизни ещё никто не прибил
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