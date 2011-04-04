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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:02

  Игорь Алексеевич написав:февральская буржуазная революция 1917г. превратилась далее к голодным бунтам и приходу осенью 1917г. др. власти
история может повторится через 100 лет. :roll:

Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были! :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:39

  Игорь Алексеевич написав:
  V2 написав:Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
https://finance.liga.net/personal/novos ... ros-gradus


февральская буржуазная революция 1917г. превратилась далее к голодным бунтам и приходу осенью 1917г. др. власти
кстати тогда тоже первым лозунгом и декретом была - земля народу.

история может повторится через 100 лет. :roll:

Как же такое резиновое изделие в реальной жизни ещё никто не прибил :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

  lubopytnaya написав:
  Игорь Алексеевич написав:февральская буржуазная революция 1917г. превратилась далее к голодным бунтам и приходу осенью 1917г. др. власти
история может повторится через 100 лет. :roll:

Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были! :wink:


вот именно тогда были ставки, на которые можно было прожить в течении месяца.
сегодня многие думают не про депоз.ставки, а про то как сохранить уже то что есть.
а тем более с сегодн. ставками - это игра власти было ваше, стало наше.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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