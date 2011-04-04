Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

вот именно тогда были ставки, на которые можно было прожить в течении месяца.

сегодня многие думают не про депоз.ставки, а про то как сохранить уже то что есть.

а тем более с сегодн. ставками - это игра власти было ваше, стало наше.))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.