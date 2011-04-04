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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
https://finance.liga.net/personal/novos ... ros-gradus
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:33

СлухайТе Чурія...і мотайте на вус :)
https://www.youtube.com/watch?v=VjGvYag6g7s
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:59

Катерина теж слово мовила
https://www.youtube.com/watch?v=R0ndQ6Q8O_M
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:43

  Квесторе_поверніться написав:Катерина теж слово мовила
https://www.youtube.com/watch?v=R0ndQ6Q8O_M

вона вигляда як зморена працею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:02

Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были! :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24

вот именно тогда были ставки, на которые можно было прожить в течении месяца.
сегодня многие думают не про депоз.ставки, а про то как сохранить уже то что есть.
а тем более с сегодн. ставками - это игра власти было ваше, стало наше.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Депозит "На старт"
Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
18% річних в гривні на 3 місяці

виплата відсотків в кінці строку

https://ideabank.ua/uk/deposits/depozit ... gKnFvD_BwE

Или банку плохо или началось....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:13

  coulthard написав:Депозит "На старт"
Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
18% річних в гривні на 3 місяці

виплата відсотків в кінці строку

https://ideabank.ua/uk/deposits/depozit ... gKnFvD_BwE

Или банку плохо или началось....

Та цьому вкладу вже кілька років є. Його суму тільки весь час змінюють униз, а ставка по ньому завжди трохи вища за ринкову, бо він Заманушний, така його справжня назва ))

Тож не є показовим для визначення стану здоровля цього пацієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:20

Для информации тезисно:
Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.
Отделение в Киеве.
Сумму на выдачу заказал вчера утром.
Сегодня отдали 1 тыс.
Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95
Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.
P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.
Marshalll
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:55

Коллеги, сейчас идет акция МК и Новой почты https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... promo.html. Скажите, банк должен присоединиться к акции, чтобы его карты МК участвовали? Или все карты МК участвуют по умолчанию?

Какие банки присоединялись к акции? Нашел пока Идею и Пивденный, но у меня нет их карт МК...
la9
 
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