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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:33
СлухайТе Чурія...і мотайте на вус
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:59
Катерина теж слово мовила
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:43
вона вигляда як зморена працею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 26 бер, 2020 02:02
Так 100 лет уже минули в 2017м и никаких бунтов не было.
А вот депозитные ставки 25% в гривне и 8,5% в валюте в 2017м были!
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:24
вот именно тогда были ставки, на которые можно было прожить в течении месяца.
сегодня многие думают не про депоз.ставки, а про то как сохранить уже то что есть.
а тем более с сегодн. ставками - это игра власти было ваше, стало наше.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Депозит "На старт"
Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
18% річних в гривні на 3 місяці
виплата відсотків в кінці строку
Или банку плохо или началось....
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:13
Та цьому вкладу вже кілька років є. Його суму тільки весь час змінюють униз, а ставка по ньому завжди трохи вища за ринкову, бо він Заманушний, така його справжня назва ))
Тож не є показовим для визначення стану здоровля цього пацієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:20
Для информации тезисно:
Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.
Отделение в Киеве.
Сумму на выдачу заказал вчера утром.
Сегодня отдали 1 тыс.
Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95
Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.
P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:55
Коллеги, сейчас идет акция МК и Новой почты
Какие банки присоединялись к акции? Нашел пока Идею и Пивденный, но у меня нет их карт МК...
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