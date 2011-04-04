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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:28

  la9 написав:Коллеги, сейчас идет акция МК и Новой почты https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... promo.html. Скажите, банк должен присоединиться к акции, чтобы его карты МК участвовали? Или все карты МК участвуют по умолчанию?

Какие банки присоединялись к акции? Нашел пока Идею и Пивденный, но у меня нет их карт МК...

Судя п 1.1 Офф. условий - карты всех укр. банков.
"... які здійснили онлайн-оплату картками Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі – «Картка»/«Картки»), емітованими банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованими до початку та/або в Період проведення Акції карткою Mastercard"
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:46

банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?

Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????.
При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.

Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????


https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _karantina
Живите своим умом!
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