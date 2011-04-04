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Какие банки присоединялись к акции? Нашел пока Идею и Пивденный, но у меня нет их карт МК...
Судя п 1.1 Офф. условий - карты всех укр. банков. "... які здійснили онлайн-оплату картками Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі – «Картка»/«Картки»), емітованими банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованими до початку та/або в Період проведення Акції карткою Mastercard"
банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?
Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????. При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.
Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????