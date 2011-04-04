Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:51

Marshalll написав: Для информации тезисно:

Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.

Отделение в Киеве.

Сумму на выдачу заказал вчера утром.

Сегодня отдали 1 тыс.

Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95

Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.

P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек. Для информации тезисно:Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.Отделение в Киеве.Сумму на выдачу заказал вчера утром.Сегодня отдали 1 тыс.Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.

Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала.На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50.Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.Ну что ж, посмотрим…