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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 825826827828
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:51

  Marshalll написав:Для информации тезисно:
Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл.
Отделение в Киеве.
Сумму на выдачу заказал вчера утром.
Сегодня отдали 1 тыс.
Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95
Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет.
P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.




Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:

Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.

После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.

Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.

Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.

После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала.
На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.

После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50.
Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.


В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.

Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.

Ну что ж, посмотрим…
Marshalll
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:17

Marshalll, газмясу ганьба...так мурижити з якимись 3,5 тисячами. :(
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