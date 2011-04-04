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Marshalll написав:Для информации тезисно: Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл. Отделение в Киеве. Сумму на выдачу заказал вчера утром. Сегодня отдали 1 тыс. Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95 Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет. P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.
Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:
Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.
После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.
Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.
Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.
После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала. На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.
После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50. Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.
В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.
Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.
Marshalll, газмясу ганьба...так мурижити з якимись 3,5 тисячами.
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zzzzzz написав:банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?
Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????. При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.
Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????
zzzzzz написав:банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?
Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????. При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.
Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????
pirat-d написав:щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.
а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме. этот сценарий из года в год при кризисах. вначале не отдают, а потом начинают вводить ва. а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.(((
George написав:Игорь Алексеевич Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще). Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/