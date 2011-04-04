Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Marshalll написав:Для информации тезисно: Закончился депозит в Укргазе – 3,5 тыс. долл. Отделение в Киеве. Сумму на выдачу заказал вчера утром. Сегодня отдали 1 тыс. Уговаривали остальное забрать гривной по курсу 27,95 Спросил, отдадут ли остаток завтра – отвечают, что не знают, завезут ли достаточно количество доллара или нет. P.S. Две недели тому назад, в этом же отделении жена забирала сумму в два раза больше – под фонд, отдали без вопросов и задержек.
Если кому-то интересно развитие сюжета сей комедии то продолжу:
Сегодня после обращения к оператору было заявлено, что валюты нет и ни чего выдать не могут.
После этого я позвонил на горячую линию, где по сути вопроса лепили отговорки.
Далее перезвонил на ту же горячую линию, но уже перешёл в раздел жалобы и предложения, где на автоответчик наговорил всё что думаю.
Никто ещё по этой моей жалобе не перезвонил.
После всех этих телодвижений опять обратился в то же самое отделение к его начальнику, который вновь сообщил что им валюта всё ещё не поступала. На что ответил, что на горячей линии сказали что он ответственен в сложившийся ситуации и предложил ему выдать хоть какую-то часть от надлежащей мне суммы.
После нескольких минут размышления было предложено к выдаче 600 долларов, которые и были выданы ветхими купюрами номиналом по 20-50. Таким образом, всего за два дня было выбито из банка чуть менее 50% суммы депозита.
В следующий рабочий день - понедельник в банке рекомендовали ни в коем случае не приходить, ибо валюты точно не будет.
Плюнул, и пошёл в другое ближайшее отделение этого банка. Там приняли заявку и обещали всю сумму на вторник.
Marshalll, газмясу ганьба...так мурижити з якимись 3,5 тисячами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?
Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????. При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.
Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????
zzzzzz написав:банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?
Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????. При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.
Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????
pirat-d написав:щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.
а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме. этот сценарий из года в год при кризисах. вначале не отдают, а потом начинают вводить ва. а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.(((
George написав:Игорь Алексеевич Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще). Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:яка різниця, зараз ніхто не буде нести, а будуть виносити, бо всякі ощади і газмяси начинають барижити
давайте за "всех" не расписываться.
То что у банков наблюдались временные перебои с наличкой и так известно, и понятно что это чисто технические трудности из-за проблем с перелётами-границами-коронавирусом, и известно что на балансах полно валюты, чай не 2009 или 2014, также известно что наличку привезли-раздают. Кроме того, понятно что паники и банкрана не будет - депозиты не разрывные, и понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года. Мы видим что гривну собственно искуственно ослабили, то что предыдущее правительство упустило из вида, ослабили до уровней 2018 года, собственно нет обвала курса, нет пока даже причины для этого, наоборот, пока есть оптимизм в связи с падением цены на нефть. Пока проблемы в реальном секторе не критичны, есть уверенность в поддержке финансовой от стран-доноров. А вот пользуясь случаем получить повышенные ставочки хотябы и на год, это приятно.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 27 бер, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.