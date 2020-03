Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:01

Kripo написав: zzzzzz написав: банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?



Так, відкрити депозитний вклад в УКРГАЗБАНКУ в гривні на строк від 3 до 6 місяців можна під 14% річних, а при сумі вкладу від 200 тис гривень, ставка за вкладом може бути підвищена до 15% річних?????????.

При розміщенні вкладу в доларах США на строк від 7 днів базова ставка буде 2,25%, але при сумі вкладу від 20 тис доларів США, вона може зрости до 5% річних????.



Якщо ж клієнт має вільні кошти у євро та відкриє вклад на строк від 9 до 12 місяців, його базова ставка за вкладом становить 2,5% річних, а при сумі вкладу від 10 тис. євро може зрости до 4,5% річних.?????????



https://www.ukrgasbank.com/press_center ... _karantina банк пишет в новостях , начал искать в тарифах, и не нашел таких ставок, господа, подскажите это при каких условиях 15% в гривне и ДО 5% в долларе ?



новость стала неактивной после обеда, что-то поменялось? новость стала неактивной после обеда, что-то поменялось?

яка різниця, зараз ніхто не буде нести, а будуть виносити, бо всякі ощади і газмяси начинають барижити



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918944#p4918944



Игорь Алексеевич написав: pirat-d написав: щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой. щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.



а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме.

этот сценарий из года в год при кризисах. вначале не отдают, а потом начинают вводить ва.

а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.((( а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме.а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.(((





https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4918964#p4918964

George написав: Игорь Алексеевич

Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще).

Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время. Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще).Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время. яка різниця, зараз ніхто не буде нести, а будуть виносити, бо всякі ощади і газмяси начинають барижити

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/