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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 04:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года.

Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.

P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.
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