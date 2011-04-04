Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.
P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.