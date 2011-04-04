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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 04:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года.

Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.

P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  потерпевший написав:Что вы тут хер.... всякую пишите.

Это вы, хамло поганое, хер... всякую пишете!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:06

  klug написав:
  Kripo написав:понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года.

Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.

P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.



Видим по Китаю и Ю.Кореи что за пару месяцев заканчивается карантин, видим по США что карантин дольше месяца экономика не вытягивает - плюют на потери и включают нормальную жизнь. Как бы это цинично не звучало, но в Китае от естественных причин умирает 40к человек в день и те 3к погибших за 2 месяца это просто шум статистический, и даже любой возможный максимум человеческих потерь без единого диагноза никто бы не заметил, всё же это не «испанка», молодежь практически не страдает и смертность низкая. В Италии примерно по 2к день умирает, даже в зоне с максимальным заражением на пике, общая смертность была в 1,5 раза больше естественной, если бы диагноз не ставили, то вполне на естественные причины списали бы и карантины не вводили бы. Во всяких африках эту хворобу вообще не заметят. Войну с Россией выиграть невозможно, а быстро можно было только капитулировать - отдать им новороссию, на что ни один политик никогда бы не пошёл, даже янэк. Так что, кризис в экономике жесткий но кратковременный. :wink:
Востаннє редагувалось Kripo в Суб 28 бер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:18

  Kripo написав:
  klug написав:
  Kripo написав:понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года.

Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.

P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.



Видим по Китаю и Ю.Кореи что за пару месяцев заканчивается карантин, видим по США что карантин дольше месяца экономика не вытягивает - плюют на потери и включают нормальную жизнь. Как бы это цинично не звучало, но в Китае от естественных причин умирает 40к человек в день и те 3к погибших за 2 месяца это просто шум статистический, и даже любой возможный максимум человеческих потерь без единого диагноза никто бы не заметил, всё же это не «испанка», молодежь практически не страдает и смертность низкая. Во всяких африках эту хворобу вообще не заметят. Войну с Россией выиграть невозможно, а быстро можно было только капитулировать - отдать им новороссию, на что ни один политик никогда бы не пошёл, даже янэк. Так что, кризис в экономике жесткий но кратковременный. :wink:


Выделенное слово - это прокол. Нет такого слова!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:36

  Investor_K написав:Выделенное слово - это прокол. Нет такого слова!


Есть такое понятие, вполне всем в Украине понятное, помним как на россиянских каналах уже и на карте рисовали, помним как Хутин молился «за защитников» и до сих пор в лугандонах грозятся освободить, а расписывать «южная и восточная, русскоговорящая, за ПР голосующая часть Украины» слишком долго. Ищите шпионов среди своих родственников-пенсионеров, которые всенародно яныка выбрали. :wink:
Востаннє редагувалось Kripo в Суб 28 бер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:40

Kripo ты почитай там свой пост, перешел от мира на проблему войны с раисей - где связь то :mrgreen: сам же спалился на ватанстве.. но ниче бывает :)
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:46

  omb написав:Kripo ты почитай там свой пост, перешел от мира на проблему войны с раисей - где связь то :mrgreen: сам же спалился на ватанстве.. но ниче бывает :)


Мы с вами коз пасли?!

Я сравниваю кризисы в банковском секторе в 2009, 2014 и сейчас (а также 1991, 1998 и 2004 не забываем), и риски невозврата депозитов конкретно мне. Если политкорректно танцевать вокруг «ватанства» или ещё какой эфемерной причуди, то можно денюшку свою кровную и потерять, нужно с открытыми глазами смотреть и понимать движение как толпы так и тех 3% процентов населения, которые 80% депозитных денег держат в банках.

Хотите политкорректной дискуссии, идите на ветку «политика». :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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