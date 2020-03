Додано: Суб 28 бер, 2020 15:08

Investor_K написав: Kripo написав: Видим по Китаю и Ю.Кореи что за пару месяцев заканчивается карантин, видим по США что карантин дольше месяца экономика не вытягивает - плюют на потери и включают нормальную жизнь. Как бы это цинично не звучало, но в Китае от естественных причин умирает 40к человек в день и те 3к погибших за 2 месяца это просто шум статистический, и даже любой возможный максимум человеческих потерь без единого диагноза никто бы не заметил, всё же это не «испанка», молодежь практически не страдает и смертность низкая. Во всяких африках эту хворобу вообще не заметят. Войну с Россией выиграть невозможно, а быстро можно было только капитулировать - отдать им новороссию, на что ни один политик никогда бы не пошёл, даже янэк. Так что, кризис в экономике жесткий но кратковременный. Видим по Китаю и Ю.Кореи что за пару месяцев заканчивается карантин, видим по США что карантин дольше месяца экономика не вытягивает - плюют на потери и включают нормальную жизнь. Как бы это цинично не звучало, но в Китае от естественных причин умирает 40к человек в день и те 3к погибших за 2 месяца это просто шум статистический, и даже любой возможный максимум человеческих потерь без единого диагноза никто бы не заметил, всё же это не «испанка», молодежь практически не страдает и смертность низкая. Во всяких африках эту хворобу вообще не заметят. Войну с Россией выиграть невозможно, а быстро можно было только капитулировать - отдать им, на что ни один политик никогда бы не пошёл, даже янэк. Так что, кризис в экономике жесткий но кратковременный.



Выделенное слово - это прокол. Нет такого слова! Выделенное слово - это прокол. Нет такого слова!



Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной. Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

