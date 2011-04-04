Додано: Суб 28 бер, 2020 09:06

klug написав: Kripo написав: понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года. понятно что пандемия на месяц-полтора еще максимум, это не Россия с войной на года.

Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.



P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля. Зрозуміло, що усе навпаки. Якби правильні люди натиснули на правильні больові точки, то війна тривала б години, а не роки. На противагу цьому, з вірусом так не вийде. Тут є три варіанти: 1) знайдуть ефективні ліки (для вірусів це доволі складно); 2) розроблять вакцину і вакцинують значний відсоток популяції; 3) усі перехворіють і вироблять популяційний імунітет. Жоден зі сценаріїв не виконується у околі місяць-півтора. Найбільше надії на те, що вірус мутує у менш агресивну форму, але це не від нас залежить.P.S. китайці просто понтуються. Якщо будуть далі гратись, то прилетить нова хвиля.

Видим по Китаю и Ю.Кореи что за пару месяцев заканчивается карантин, видим по США что карантин дольше месяца экономика не вытягивает - плюют на потери и включают нормальную жизнь. Как бы это цинично не звучало, но в Китае от естественных причин умирает 40к человек в день и те 3к погибших за 2 месяца это просто шум статистический, и даже любой возможный максимум человеческих потерь без единого диагноза никто бы не заметил, всё же это не «испанка», молодежь практически не страдает и смертность низкая. В Италии примерно по 2к день умирает, даже в зоне с максимальным заражением на пике, общая смертность была в 1,5 раза больше естественной, если бы диагноз не ставили, то вполне на естественные причины списали бы и карантины не вводили бы. Во всяких африках эту хворобу вообще не заметят. Войну с Россией выиграть невозможно, а быстро можно было только капитулировать - отдать им новороссию, на что ни один политик никогда бы не пошёл, даже янэк. Так что, кризис в экономике жесткий но кратковременный.