Додано: Суб 28 бер, 2020 17:34

v0f41k написав: сли антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.

Что будет с текущими счетами в валюте в сли антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.Что будет с текущими счетами в валюте в

там уже успели вам соврать про "аргентину", не было такого, вернее было иначе. (я целый обзор в этой ветке писал, там народ судился 6 лет и получил таки свои доллары обратно)Короче, похер на дефолт, вклады остаются, подлежат отдачи, независимо от "иностранный ли банк" (нет в Украине "иностранных банков", все они дочки - работают в Украине, перед законом равны) , если банк банкротится - отдает фонд вклад до 200.000 гривен, если вклад в "баксах" то в гривнах по курсу на момент ввода администрации и примерно через месац (ща меня поправят, тут спецы прошли эту процедуру десятки раз). Все это кроме Ощадбанка, у него свой закон, там весь вклад гарантированПроблемы с наличной валютой чисто временное, привезли уже.Если правительство "сойдет с ума" и дефолтнётся то Украине в принципе пипец, врядли нужно будет по вкладу горевать.