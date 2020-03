Додано: Нед 29 бер, 2020 09:20

BigMan написав: v0f41k написав: Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.

Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?

Доллар снять сложно сейчас - у банка нет долларового нала. Думаю примут.

НО оставят лозейку для наглой Бени.



"Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф. Думаю примут.НО оставят лозейку для наглой Бени."Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф.

Тре бабушці прочитати казочку про золоту рибку, чим закінчується надмірна жадність. Тре бабушці прочитати казочку про золоту рибку, чим закінчується надмірна жадність.

