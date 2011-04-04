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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:26

Re: Байки про банки і не тільки....

v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
Доллар снять сложно сейчас - у банка нет долларового нала.
Думаю примут.
НО оставят лозейку для наглой Бени.

"Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  v0f41k написав:сли антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в


там уже успели вам соврать про "аргентину", не было такого, вернее было иначе. (я целый обзор в этой ветке писал, там народ судился 6 лет и получил таки свои доллары обратно)
Короче, похер на дефолт, вклады остаются, подлежат отдачи, независимо от "иностранный ли банк" (нет в Украине "иностранных банков", все они дочки - работают в Украине, перед законом равны) , если банк банкротится - отдает фонд вклад до 200.000 гривен, если вклад в "баксах" то в гривнах по курсу на момент ввода администрации и примерно через месац (ща меня поправят, тут спецы прошли эту процедуру десятки раз). Все это кроме Ощадбанка, у него свой закон, там весь вклад гарантирован :wink:

Проблемы с наличной валютой чисто временное, привезли уже.

Если правительство "сойдет с ума" и дефолтнётся то Украине в принципе пипец, врядли нужно будет по вкладу горевать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:50

  flyman написав:Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной.

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  Kripo написав:что то вы мне подозрительным стали,
:lol:
совок...
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:38

  Shaman написав:
  Goodman написав:
  Shaman написав:сегодня увидел


без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.


Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат

Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова

В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:59

  reef написав:
  Shaman написав:
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат

Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова

В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.

После прочтения последних страниц подумалось, что Вы ошиблись веткой. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:20

  BigMan написав:
v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
Доллар снять сложно сейчас - у банка нет долларового нала.
Думаю примут.
НО оставят лозейку для наглой Бени.

"Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф.

Тре бабушці прочитати казочку про золоту рибку, чим закінчується надмірна жадність.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?

При дефолті можливий різний розвиток ситуації.
Ну, наприклад, можливий примусовий продаж валюти в закрома держави по фіксованому курсу. Тому і хочуть виходити в кеш.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:49

  Квесторе_поверніться написав:
  v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?

При дефолті можливий різний розвиток ситуації.
Ну, наприклад, можливий примусовий продаж валюти в закрома держави по фіксованому курсу. Тому і хочуть виходити в кеш.

панікерів в СРСР розстрілювали
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:52

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?

При дефолті можливий різний розвиток ситуації.
Ну, наприклад, можливий примусовий продаж валюти в закрома держави по фіксованому курсу. Тому і хочуть виходити в кеш.

панікерів в СРСР розстрілювали


америка после вируса не будет принимать кэш. скажет заражены старые, мы напечатали новые купюры.)) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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