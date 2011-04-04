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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:26
v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
Доллар снять сложно сейчас - у банка нет долларового нала.
Думаю примут.
НО оставят лозейку для наглой Бени.
"Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф.
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BigMan
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:34
v0f41k написав:
сли антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в
там уже успели вам соврать про "аргентину", не было такого, вернее было иначе. (я целый обзор в этой ветке писал, там народ судился 6 лет и получил таки свои доллары обратно)
Короче, похер на дефолт, вклады остаются, подлежат отдачи, независимо от "иностранный ли банк" (нет в Украине "иностранных банков", все они дочки - работают в Украине, перед законом равны) , если банк банкротится - отдает фонд вклад до 200.000 гривен, если вклад в "баксах" то в гривнах по курсу на момент ввода администрации и примерно через месац (ща меня поправят, тут спецы прошли эту процедуру десятки раз). Все это кроме Ощадбанка, у него свой закон, там весь вклад гарантирован
Проблемы с наличной валютой чисто временное, привезли уже.
Если правительство "сойдет с ума" и дефолтнётся то Украине в принципе пипец, врядли нужно будет по вкладу горевать.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:38
Shaman написав: Goodman написав: Shaman написав:
сегодня увидел
без комисса платится в основном с социальных и пенсионных аккаунтов + договорные платежи.
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат
Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова
В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.
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reef
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:59
reef написав: Shaman написав:
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат
Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова
В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.
После прочтения последних страниц подумалось, что Вы ошиблись веткой.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:20
BigMan написав:
v0f41k написав:Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
Доллар снять сложно сейчас - у банка нет долларового нала.
Думаю примут.
НО оставят лозейку для наглой Бени.
"Бабушка" хочет поиметь и банк и компенсацию и кредит от мвф.
Тре бабушці прочитати казочку про золоту рибку, чим закінчується надмірна жадність.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:32
v0f41k написав:
Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
При дефолті можливий різний розвиток ситуації.
Ну, наприклад, можливий примусовий продаж валюти в закрома держави по фіксованому курсу. Тому і хочуть виходити в кеш.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:49
Квесторе_поверніться написав: v0f41k написав:
Если антикаломойский закон не примут, откажутся сотрудничать с МВФ и объявят дефолт.
Что будет с текущими счетами в валюте в банках с иностранным капиталом?
При дефолті можливий різний розвиток ситуації.
Ну, наприклад, можливий примусовий продаж валюти в закрома держави по фіксованому курсу. Тому і хочуть виходити в кеш.
панікерів в СРСР розстрілювали
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:24
flyman написав:
панікерів в СРСР розстрілювали
Більш до реальності...за шпекуляцію валютою була стаття в Кримінальному кодексі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:50
flyman та ладно, а ссылка зачем придумана была... там была возможность компенсировать ущерб
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