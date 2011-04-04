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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15
ruvex написав: reef написав: Shaman написав:
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат
Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова
В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.
После прочтения последних страниц подумалось, что Вы ошиблись веткой.
А кроме последних страниц читать не пробовали? Вопрос был задан на этой ветке:
Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо
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reef
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