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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 828829830831
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15

  ruvex написав:
  reef написав:
  Shaman написав:
Todobank - закос под Моно - думаю, это не карта для выплат

Мегабанк и ЕРЦ - либо одно и тоже, либо как-то повязаны - но это для харькова

В ЕРЦ оплата картой Мегабанка без комиссии. У меня осталась после депо.

После прочтения последних страниц подумалось, что Вы ошиблись веткой. :mrgreen:

А кроме последних страниц читать не пробовали? Вопрос был задан на этой ветке:
Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо
reef
 
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