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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог.

Відчувається Ваше комуністичне виховання... :wink:

Ага, плодитесь & размножайтесь, якщо хочете лимон 8)
Муж, жена, двое детей = $200 000 на семью. Мало! :roll:
Т. е. основной посыл, деньги должны, как кровь, постоянно циркулировать в экономике, - не тромбуясь в загашник энными суммами. Причем, это должны быть качественные или заработанные деньги, а не дохлые кредитные средства со слабой иммунной системы банка или государства. Но все эти изменения возможны только на глобальном уровне. И первые ласточки уже есть - отрицательные ставки по вкладам в некоторых банках ЕС.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:34

Аlександр деньги никому ничего не должны...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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