Ага, плодитесь & размножайтесь, якщо хочете лимон
Муж, жена, двое детей = $200 000 на семью. Мало!
Т. е. основной посыл, деньги должны, как кровь, постоянно циркулировать в экономике, - не тромбуясь в загашник энными суммами. Причем, это должны быть качественные или заработанные деньги, а не дохлые кредитные средства со слабой иммунной системы банка или государства. Но все эти изменения возможны только на глобальном уровне. И первые ласточки уже есть - отрицательные ставки по вкладам в некоторых банках ЕС.