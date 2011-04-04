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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог.

Відчувається Ваше комуністичне виховання... :wink:

Ага, плодитесь & размножайтесь, якщо хочете лимон 8)
Муж, жена, двое детей = $200 000 на семью. Мало! :roll:
Т. е. основной посыл, деньги должны, как кровь, постоянно циркулировать в экономике, - не тромбуясь в загашник энными суммами. Причем, это должны быть качественные или заработанные деньги, а не дохлые кредитные средства со слабой иммунной системы банка или государства. Но все эти изменения возможны только на глобальном уровне. И первые ласточки уже есть - отрицательные ставки по вкладам в некоторых банках ЕС.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:34

Аlександр деньги никому ничего не должны...
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:10

  Аlександр написав:
  V2 написав:Мировую экономику ждет большой кризис, Украину - тоже. 6 "плохих" графиков и 4 прогноза
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... 4-prognoza

Просто модель экономики такая или от кризиса до кризиса живут транжиры весело :D
Условно говоря, 100 человек раздали по $1000 каждому. Через некоторое время (обычно 10 - 12 лет), 90 останутся без денег, 9 при своих, плюс-минус, 1 достанется $90 000. Все, денег нет, тратить нечего, Кризис-2008, игра закончена.

Затем государства и центробанки опять начинают раздачу по $1000 + тот, которому досталось $90 000 начинает скупку дешевых акций, активов, чтобы запустить драйвер очередного экономического роста, которые затем с успехом продаст этим 99% за новую $1000 в середине или чуть выше до пика и скупив опять на низах...

И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.


А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума?
И на средства в пенсионных фондах тоже налог?
А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия).
Почитайте 1984...
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Шариков, вы?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:37

  Faceless написав:
  Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Шариков, вы?


Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить»
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:48

а потом 70 лет жрать одну и туже колбасу и смотреть черно-белый телевизор... знаем - проходили
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:02

Re: Байки про банки і не тільки....

От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...
Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:52

  ruvex написав:
  reef написав:А кроме последних страниц читать не пробовали? Вопрос был задан на этой ветке:
Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо

Не поверите, пробовал. Потому и написал, что Ваше сообщение первое по теме.
Если бы сами читали, поняли бы.

Мудрёно как-то Вы написали, ну да ладно, слив засчитан.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:39

  reef написав:
  ruvex написав:Не поверите, пробовал. Потому и написал, что Ваше сообщение первое по теме.
Если бы сами читали, поняли бы.

Мудрёно как-то Вы написали, ну да ладно, слив засчитан.

Не смотря на Вашу неудачную попытку применить дежурное форумное алиби, попытаюсь все же объяснить ход своей незамысловатой мысли.
В своем первом сообщении я иронично заметил, что за прочитанные несколько страниц оффтопа - именно Ваше сообщение было по теме! Поэтому и выглядело это так, как будто оно попало не в свою ветку.
п.с. Жаль, что даже юмор становится в диковинку.
Украинский сатирический журнал "Перец" прекращает выход, не дожив до столетия.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28

  Puente написав:От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...
Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...

І Ви вважаєте, що обмеження споживання можливо здійснити "силовими" методами?
Всі перейдуть в кеш....
coulthard
 
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