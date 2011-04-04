|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:05
Квесторе_поверніться написав: Аlександр написав:
На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог.
Відчувається Ваше комуністичне виховання...
Ага, плодитесь & размножайтесь, якщо хочете лимон
Муж, жена, двое детей = $200 000 на семью. Мало!
Т. е. основной посыл, деньги должны, как кровь, постоянно циркулировать в экономике, - не тромбуясь в загашник энными суммами. Причем, это должны быть качественные или заработанные деньги, а не дохлые кредитные средства со слабой иммунной системы банка или государства. Но все эти изменения возможны только на глобальном уровне. И первые ласточки уже есть - отрицательные ставки по вкладам в некоторых банках ЕС.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3476
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:34
Аlександр деньги никому ничего не должны...
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:10
Аlександр написав:
Просто модель экономики такая или от кризиса до кризиса живут транжиры весело
Условно говоря, 100 человек раздали по $1000 каждому. Через некоторое время (обычно 10 - 12 лет), 90 останутся без денег, 9 при своих, плюс-минус, 1 достанется $90 000. Все, денег нет, тратить нечего, Кризис-2008, игра закончена.
Затем государства и центробанки опять начинают раздачу по $1000 + тот, которому досталось $90 000 начинает скупку дешевых акций, активов, чтобы запустить драйвер очередного экономического роста, которые затем с успехом продаст этим 99% за новую $1000 в середине или чуть выше до пика и скупив опять на низах...
И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.
А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума?
И на средства в пенсионных фондах тоже налог?
А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия).
Почитайте 1984...
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:30
Аlександр написав:
И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.
Шариков, вы?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26754
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 6359 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:37
Faceless написав: Аlександр написав:
И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.
Шариков, вы?
Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить»
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1303
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:48
а потом 70 лет жрать одну и туже колбасу и смотреть черно-белый телевизор... знаем - проходили
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:02
От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...
Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2857
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:52
ruvex написав: reef написав:
А кроме последних страниц читать не пробовали? Вопрос был задан на этой ветке:
Доброе утро
Через какой банк порекомендуете настроить оплату коммунальных услуг без комиссии. Харьков
Заранее спасибо
Не поверите, пробовал. Потому и написал, что Ваше сообщение первое по теме.
Если бы сами читали, поняли бы.
Мудрёно как-то Вы написали, ну да ладно, слив засчитан.
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2575
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:39
reef написав: ruvex написав:
Не поверите, пробовал. Потому и написал, что Ваше сообщение первое по теме.
Если бы сами читали, поняли бы.
Мудрёно как-то Вы написали, ну да ладно, слив засчитан.
Не смотря на Вашу неудачную попытку применить дежурное форумное алиби, попытаюсь все же объяснить ход своей незамысловатой мысли.
В своем первом сообщении я иронично заметил, что за прочитанные несколько страниц оффтопа - именно Ваше сообщение было по теме! Поэтому и выглядело это так, как будто оно попало не в свою ветку.
п.с. Жаль, что даже юмор становится в диковинку.
Украинский сатирический журнал "Перец" прекращает выход, не дожив до столетия.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9378
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 2044 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:28
Puente написав:
От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...
Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...
І Ви вважаєте, що обмеження споживання можливо здійснити "силовими" методами?
Всі перейдуть в кеш....
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214079
|
|
|50
|82333
|
|
|18
|21214
|
|