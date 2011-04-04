Аlександр написав:

V2 написав: Мировую экономику ждет большой кризис, Украину - тоже. 6 "плохих" графиков и 4 прогноза

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... 4-prognoza Мировую экономику ждет большой кризис, Украину - тоже. 6 "плохих" графиков и 4 прогноза

люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Просто модель экономики такая или от кризиса до кризиса живут транжиры веселоУсловно говоря, 100 человек раздали по $1000 каждому. Через некоторое время (обычно 10 - 12 лет), 90 останутся без денег, 9 при своих, плюс-минус, 1 достанется $90 000. Все, денег нет, тратить нечего, Кризис-2008, игра закончена.Затем государства и центробанки опять начинают раздачу по $1000 + тот, которому досталось $90 000 начинает скупку дешевых акций, активов, чтобы запустить драйвер очередного экономического роста, которые затем с успехом продаст этим 99% за новую $1000 в середине или чуть выше до пика и скупив опять на низах...И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы