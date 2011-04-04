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Вкладчик1234 написав:создавать платёжное требование, которое они должны выполнить "день в день"
а как это делается, не подскажете? я так понимаю есть какая-то стандартная форма этого платежного требования? ее можно потребовать в банке? вот нашел такое, но это для безналичных платежей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#n778 мне ведь надо требование просто выдачи со счета.
На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.
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Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.
Шариков, вы?
Faceless написав:Никто не захочет держать под ставку ниже инфляции? Да ну? А что они с ними сделают, пропьют? Будут держать как миленькие и минимизировать потери от инфляции. Было уже не раз, что инфляция превышала депоставки, и несли все равно обратно, ибо для пересичного с небольшими вложениями альтернативы особо нет. Власть собирать на налогах миллиарды в карман? Вы хоть понимаете для чего собирают налоги? Зачем писать такую чушь? Что именно незаконно? Процедура изменений в НК возможно и противоречит НК из-за сроков (хотя эту норму нарушают не впервые, кстати). Но само по себе налогообложение доходов с депо вполне обоснованно.
Scholar написав:Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить»
Не дождетесь!
coulthard написав:А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума? И на средства в пенсионных фондах тоже налог?
Нет, на вложения (выплаты) в пенсионные фонды больше никаких новых налогов, только на денежные средства, превышающие 50 000 долларов на человека! Но еще раз подчеркиваю, все эти перемены (т. е. пересмотр правил работы финансовой системы) возможны только на общемировом уровне, а не в отдельно взятой стране. Но первые звоночки отрицательных процентных ставок по вкладам в банках ЕС уже есть. И порогом, превышающим 50 000 евро они уже не ограничиваются.
coulthard написав:А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия). Почитайте 1984...
Я читал 2014 (см. выше) - про налогообложение определенного метража квартир, дач, сантиметража моторов машин и процентов по вкладам.
Puente написав:От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ... Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...
Благодарю за поддержку. А вот интересно, кто бережней относится к вещам (а значит и к природе), не меня их лишний раз постоянно без надобности, тот, кто их покупает за свои заработанные средства или же за кредитные?