Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:47

Faceless написав: Аlександр написав: И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством. И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Шариков, вы? Шариков, вы?

Faceless написав: Никто не захочет держать под ставку ниже инфляции? Да ну? А что они с ними сделают, пропьют? Будут держать как миленькие и минимизировать потери от инфляции. Было уже не раз, что инфляция превышала депоставки, и несли все равно обратно, ибо для пересичного с небольшими вложениями альтернативы особо нет.

Власть собирать на налогах миллиарды в карман? Вы хоть понимаете для чего собирают налоги? Зачем писать такую чушь?

Что именно незаконно? Процедура изменений в НК возможно и противоречит НК из-за сроков (хотя эту норму нарушают не впервые, кстати). Но само по себе налогообложение доходов с депо вполне обоснованно. Никто не захочет держать под ставку ниже инфляции? Да ну? А что они с ними сделают, пропьют? Будут держать как миленькие и минимизировать потери от инфляции. Было уже не раз, что инфляция превышала депоставки, и несли все равно обратно, ибо для пересичного с небольшими вложениями альтернативы особо нет.Власть собирать на налогах миллиарды в карман? Вы хоть понимаете для чего собирают налоги? Зачем писать такую чушь?Что именно незаконно? Процедура изменений в НК возможно и противоречит НК из-за сроков (хотя эту норму нарушают не впервые, кстати). Но само по себе налогообложение доходов с депо вполне обоснованно.

Scholar написав: Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить» Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить»

coulthard написав: А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума?

И на средства в пенсионных фондах тоже налог? А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума?И на средства в пенсионных фондах тоже налог?

coulthard написав: А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия).

Почитайте 1984... А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия).Почитайте 1984...

Puente написав: От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...

Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ... От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...

Не дождетесь!Нет, на вложения (выплаты) в пенсионные фонды больше никаких новых налогов, только на денежные средства, превышающие 50 000 долларов на человека! Но еще раз подчеркиваю, все эти перемены (т. е. пересмотр правил работы финансовой системы) возможны только на общемировом уровне, а не в отдельно взятой стране. Но первые звоночки отрицательных процентных ставок по вкладам в банках ЕС уже есть. И порогом, превышающим 50 000 евро они уже не ограничиваются.Я читал 2014 (см. выше) - про налогообложение определенного метража квартир, дач, сантиметража моторов машин и процентов по вкладам.Благодарю за поддержку.А вот интересно, кто бережней относится к вещам (а значит и к природе), не меня их лишний раз постоянно без надобности, тот, кто их покупает за свои заработанные средства или же за кредитные?