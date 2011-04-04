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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:19

  ruvex написав:п.с. Жаль, что даже юмор становится в диковинку.

Так надо ж было смайлик прилепить. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:30

  reef написав:
  ruvex написав:п.с. Жаль, что даже юмор становится в диковинку.

Так надо ж было смайлик прилепить. :)

Старая закалка, надейся на смекалку. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:30

Кто знает, - где можно посмотреть список банков, которые получили рефинанс?

http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-dvom-bankam-150-mln-hrn-refinansuvannya
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:54

  deniska написав:
  Вкладчик1234 написав:создавать платёжное требование, которое они должны выполнить "день в день"

а как это делается, не подскажете? я так понимаю есть какая-то стандартная форма этого платежного требования? ее можно потребовать в банке? вот нашел такое, но это для безналичных платежей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#n778
мне ведь надо требование просто выдачи со счета.

На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.
deniska
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:05

Чурій - питання з кеш валютою вирішене
https://www.youtube.com/watch?v=Eljf4KegVCE
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:47

  Faceless написав:
  Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Шариков, вы?

  Faceless написав:Никто не захочет держать под ставку ниже инфляции? Да ну? А что они с ними сделают, пропьют? Будут держать как миленькие и минимизировать потери от инфляции. Было уже не раз, что инфляция превышала депоставки, и несли все равно обратно, ибо для пересичного с небольшими вложениями альтернативы особо нет.
Власть собирать на налогах миллиарды в карман? Вы хоть понимаете для чего собирают налоги? Зачем писать такую чушь?
Что именно незаконно? Процедура изменений в НК возможно и противоречит НК из-за сроков (хотя эту норму нарушают не впервые, кстати). Но само по себе налогообложение доходов с депо вполне обоснованно.

"Податок на депозит платитимуть всі" - думка
  Scholar написав:Персонаж явно про..рал свои активы и теперь из зависти бредит идеями «отнять и поделить»

Не дождетесь!
  coulthard написав:А чего 50 тыс. а не все что выше прожиточного миннимума?
И на средства в пенсионных фондах тоже налог?

Нет, на вложения (выплаты) в пенсионные фонды больше никаких новых налогов, только на денежные средства, превышающие 50 000 долларов на человека! Но еще раз подчеркиваю, все эти перемены (т. е. пересмотр правил работы финансовой системы) возможны только на общемировом уровне, а не в отдельно взятой стране. Но первые звоночки отрицательных процентных ставок по вкладам в банках ЕС уже есть. И порогом, превышающим 50 000 евро они уже не ограничиваются.
  coulthard написав:А давайте пойдем дальше и будем облагать налогом все активы человека (кватритры, машин, дачи, ювелирные изделия).
Почитайте 1984...

Я читал 2014 (см. выше) - про налогообложение определенного метража квартир, дач, сантиметража моторов машин и процентов по вкладам.
  Puente написав:От тут ви в загальному неправі - нападаючи на Олександра ...
Світ вже почав масово задумуватися ( розумний , звичайно ) - як можна обмежити оцю гонку споживання . Бо попереду маячить не те , що економічна криза - взагалі принципова неможливіть нарощувати споживання далі . Обмежуються практично всі життєвоважливі ресурси . Ну не зараз - років через 50-60 . То про це не нам думати ? Неомальтузіанство нікуди не поділося . Заклики обмежувати енергетичне споживання не чули хіба ? Але теперішня модель економіки це не переживе ... Тому буде впиратися як тільки можна ...

Благодарю за поддержку.
А вот интересно, кто бережней относится к вещам (а значит и к природе), не меня их лишний раз постоянно без надобности, тот, кто их покупает за свои заработанные средства или же за кредитные?
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здешние платят кредитными не потому
что нет своих
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:30

  v57 написав:здешние платят кредитными не потому
что нет своих

Ага
Просто они потом вовремя гасят кредитные своими, заработанными в т.ч. и при пользовании кредитными... и т.о. берегут природу, уменьшая оборот наличных
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 834835836837
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